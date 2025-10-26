Galatasaray, Wilfried Singo İçin Premier Lig Tekliflerini Değerlendiriyor

Pazar, Ekim 26, 2025

Galatasaray, Monaco’dan transfer ettiği Wilfried Singo için Premier Lig ekiplerinden 50 milyon Euro civarında teklifler bekliyor.
Özge Tekeli
21 dakika önce
Galatasaray, yaz transfer döneminde Monaco’dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo için Premier Lig ekiplerinden teklifler almaya başladı. Sarı-kırmızılıların 30,7 milyon Euro bedelle transfer ettiği 24 yaşındaki sağ bek, İngiltere’den gelen ilgiyi artırdı.

İngiltere temsilcileri, Singo’nun performansını ve transfer süreciyle ilgili detayları menajerler aracılığıyla takip ediyor. Galatasaray yönetiminin, oyuncunun bonservisi konusunda 50 milyon Euro civarında bir teklif karşısında olumlu yaklaşabileceği belirtiliyor.

Singo, Galatasaray formasıyla şu ana kadar 7 maçta görev aldı ve 1 asist üretti. Son dönemde sakatlığı nedeniyle bazı karşılaşmalarda forma giyemeyen oyuncunun yüksek tempolu oyun tarzı dikkat çekiyor.

