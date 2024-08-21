Türkiye’de Şampiyonlar Ligi’ne katılma ihtimali bulunan tek takım Galatasaray kaldı. Fenerbahçe’nin 3. ön eleme turunda elenmesinin ardından Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edebilmek adına play-off turunu geçmesi gerekiyor. Galatasaray’ın play-off turundaki rakibi ise Young Boys oldu. Bu akşam 22.00 itibariyle başlayacak olan mücadelede Galatasaray’ın tek hedefi avantajlı skoru almak. Peki, Galatasaray Young Boys’a elenirse ne olacak? Galatasaray hangi ligde mücadele edecek?

Galatasaray Young Boys’a Elenirse…

Galatasaray Young Boys’a elenirse Şampiyonlar Ligi’ne katılma imkanını kaybedecek. Ayak bastı parası gibi yüksek ücretlerden muaf olacak Galatasaray yoluna ise UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek ve doğrudan ligde yer alacak.

Young Boys’u elemesi halinde ise Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin değişen lig formatında yer alacak. Galatasaray katılacak tek kulüp olması sayesinde de yüksek bir gelir elde edecek.