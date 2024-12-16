Galatasaray, Süper Lig’in kritik haftasında Trabzonspor ile karşılaşmaya hazırlanırken Hakim Ziyech kriziyle sarsıldı. Teknik ekibin, yıldız oyuncuya dün yaptığı bilgilendirme sonrası yaşanan gelişmeler, Ziyech’in kadro dışı bırakılma ihtimalini gündeme getirdi.

Dün, Trabzonspor maçında kadroda yer almayacağı kendisine iletilen Faslı oyuncunun karara büyük tepki gösterdiği öğrenildi. Bugün tesislere gelmeyen Ziyech, telefonlara da yanıt vermedi. Kulüp yetkilileri, oyuncuya ulaşmak için gün boyunca çaba harcadı ancak sonuç alamadı.

Ziyech’in Geleceği Ne Olacak?

Olası bir sakatlık durumunda kadroya dahil edilebilecek isimler arasında yer alan Ziyech’in tesislere gelmemesi, teknik direktör Okan Buruk’u da zor durumda bıraktı. Oyuncunun durumu belirsizliğini korurken, yönetimin yaşananlarla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

Son gelişmelerin ardından, Galatasaray’ın Hakim Ziyech ile nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Kadro dışı kararı alınması durumunda, oyuncunun devre arasında takımdan ayrılması gündeme gelebilir.

Galatasaray taraftarı ise kulüpten resmi bir açıklama bekliyor.