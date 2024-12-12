Galatasaray’a transfer olduğu günden itibaren takımın gol yükünü üstlenen ve iyi performans sergileyen Mauro İcardi gündemde. Galatasaray’ın Malmö ile deplasmanda oynadığı maçta sosyal medyada ve arama motorlarında en çok aranan isimlerinden birisi olan İcardi için pek çok soru yöneltildi. İcardi neden oynamıyor? İcardi son durum ne? İşte merak edilenler…

İcardi Neden Oynamıyor?

Mauro İcardi UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray’ın Tottenham ile oynadığı maçta sakatlandı. Sakatlığı sonrasında hemen tedavisine başlanan İcardi, Arjantin’de ameliyat geçerdi. Wanda Nara ile boşanma süreci nedeniyle Arjantin’de bir süre yaşamını sürdürecek yıldız oyuncu sakatlığı nedeniyle oynamıyor.

İcardi Ne Zaman İyileşecek?

İcardi’nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarının olduğu öğrenildi. Sezonu kapatan oyuncunun tamamen iyileşmesinin 7 ile 9 ay arasında olacağı belirtiliyor. Bu sezon forma giyemeyecek oyuncunun ileri yaşının da olması tedirginlik yaratıyor. Galatasaray’dan oyuncuyla ilgili yapılan açıklamada “Futbolcumuz Mauro Icardi’nin yapılan MR tetkiklerinde, sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun rehabilitasyonuna başlanmıştır.” denilmişti.