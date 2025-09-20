Cumartesi, Eylül 20, 2025

Galatasaray’da Victor Osimhen için Liverpool Planı

Sakatlığı nedeniyle Konyaspor ve Alanyaspor maçlarında forma giymeyecek olan Victor Osimhen, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool karşısındaki en büyük kozu olacak.
11 saat önce
Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen’in sakatlık süreciyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Ayak bileği bağlarındaki zorlanma nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan yıldız futbolcu, lig karşılaşmalarında riske edilmeyecek.

Teknik direktör Okan Buruk’un aldığı karara göre Osimhen, 22 Eylül’de oynanacak Konyaspor maçı ile 26 Eylül’de yapılacak Alanyaspor karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak. Sarı-kırmızılı teknik heyetin asıl hedefi ise 30 Eylül Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile yapılacak kritik mücadele. Buruk ve ekibi, forvet oyuncusunu bu maça hazır hale getirmeyi planlıyor.

Galatasaray’dan yapılan resmi açıklamada, Osimhen’in sponsor hastanede gerçekleştirilen tetkiklerinde ayak bileği bağlarında orta seviyede zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi. Kulüp, oyuncunun en kısa sürede sahalara dönebilmesi için tedavi sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ise gözlerini Liverpool maçına çevirdi. Sağlık ekibinin kontrolünde özel programla hazırlanan Osimhen’in, dev karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

