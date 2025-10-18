Galatasaray’dan Icardi İçin Yeni Sözleşme Açıklaması

Galatasaray, son haftalarda takımdaki durumu tartışma konusu olan yıldız futbolcusu Mauro Icardi hakkında çıkan iddialara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Arjantinli golcünün son maçlarda yedek kalması ve antrenmanlarda takım ısınmalarına katılmaması sonrası “ayrılık hazırlığında” olduğu yönünde söylentiler artmıştı. Ayrıca, Icardi’nin menajerinin sezon sonunda sona erecek sözleşmeyi uzatmak için yönetimden daha yüksek bir maaş talep ettiği iddia edilmişti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili gelen bir soruya şu yanıtı vermişti:

“Icardi, sözleşmesinin son yılında. Kendisi kulübümüze büyük katkı sağlamış önemli bir oyuncu. Ancak şu anda yeni bir sözleşme konusu gündemimizde bulunmuyor. Sezonun ortasında bu durumu yeniden değerlendireceğiz.”

Kulüp yönetiminden ise iddialara net bir yanıt geldi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, Icardi veya menajerinden herhangi bir sözleşme uzatma ya da maaş artışı talebinin gelmediğini belirtti.

Yönetim kaynakları, Icardi’nin geleceğine dair kararların Ocak ayına kadar kapsamlı bir değerlendirme süreciyle ele alınacağını ve bu süreçte hem oyuncu hem de kulüp açısından en uygun yolun belirleneceğini ifade etti.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla attığı gollerle taraftarın sevgilisi hâline gelen Mauro Icardi’nin takımda kalıp kalmayacağı ise sezonun ilerleyen dönemlerinde netlik kazanacak.