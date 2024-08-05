Galatasaray’ın play-off turundaki rakibi belli oldu. Galatasaray’ın Young Boys ile eşleşmesi sonrasında rakibe yönelik araştırmalar başladı. Bu konuda en çok merak edilenler ise Young Boys hangi ülkenin takımı oldu. Peki Young Boys hangi ülkede, hangi ligde mücadele ediyor? Başarıları neler?

Young Boys Hangi Ülkenin Takımı?

Young Boys İsviçre’nin bir takımı. Bern şehriyle özleşen kulüp Türkiye’de yakından tanınıyor. Zira 2010-2011 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi 3. tur mücadelesinde Young Boys ile Fenerbahçe eşleşmişti. Fenerbahçe’yi geçen Young Boys, şimdi ise Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ne adım atabilmesi adına önündeki son engel.

Young Boys Başarıları

Süper Lig: 14 şampiyonluğa sahip olan Young Boys, 1902-03, 1908-09, 1909-10, 1910-11, 1919-20, 1928-29, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1985-86, 2017-18, 2018-19, 2019-20 yıllarında mutlu sona ulaştı.

İsviçre Kupası: Young Boys 7 kez kupa şampiyonu oldu. 1929-30, 1944-45, 1952-53, 1957-58, 1976-77, 1986-87, 2019-20 sezonlarında kupayı kaldıran taraf Young Boys oldu.