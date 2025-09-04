Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Kadrosu Açıklandı

Galatasaray, 2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek kadrosunu resmen duyurdu. Sarı-kırmızılı ekip, yeni transferleriyle birlikte UEFA’ya gönderdiği listeyi tamamladı.

Takımın kadrosunda bu sezon Galatasaray’a katılan Leroy Sane, Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Wilfried Singo da yer aldı. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılması gündeme gelen Barış Alper Yılmaz da Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edildi.

Galatasaray’ın UEFA’ya bildirdiği kadroda şu oyuncular bulunuyor: Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Mario Lemina.