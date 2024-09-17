Galatasaray’ın 14 milyon dolar karşılığında sponsorluk anlaşması yaptığı Meritking’e karşı suç duyusunda bulunuldu. Konuyla ilgili Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu tarafından detaylar açıklanırken, suç duyurusunda bulunan kurumun Spor Toto Teşkilat Başkanlığı oldu belirtildi.

Meritking ve Meritking.News Araştırılacak

Yasa dışı bahis sitesi olarak bilinen Meritking ile Meritking.News arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılacak. Cumhuriyet Başsavcılığı’na konuyla ilgili başvuru yapılırken durum böylece yargıya taşınmış oldu. Galatasaray ile Adana Demirspor maçında formalarda görülen ve kısa sürede sosyal medyada gündem olan Meritking.News sponsorluğu için resmi ve KAP açıklamalarında da bedel farklılığı dikkat çekmişti.

Olayla ilgili detaylar merak edilirken konunun nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor.