Son dönemlerde her sezon yıldız bir isim ile anlaşarak beklenti yaratan Galatasaray’ın yeni sezon yıldızı belli oldu. İşte detaylar.

Trendyol Süper Lig henüz bitmemiş olsa da takımlar transfer çalışmalarına başlamış durumda. Son yılarda Mauro İcardi, Victor Osimhen ve Alvaro Morata gibi yıldız isimlerle anlaşma sağlayan Galatasaray, son 2 yılda şampiyon olmayı da başardı. Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi’nde daha ileriye gitmek için çalışmalara şimdiden başlayan yönetim önemli bir ismin menajeri ile görüşme sağladı. Olayın arka planı ise bugün belli oldu.

Galatasaray Gelecek Sezon Granit Xhaka’yı İstiyor

Galatasaray’ın yeni sezon planlamasındaki ilk hamlesi Granit Xhaka oldu. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu ile pek çok Türk takımının adı anılsa da transfer bugüne kadar gerçekleşmemişti. Ancak ilerleyen yaşı ile birlikte Türkiye’ye gelme ihtimali çok daha yakın olan oyuncu, şu anda Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen forması giyiyor.

Gardi’nin doğrudan temasta bulunduğu yıldız ismin menajeri ile yapılan görüşmeden olumlu sonuçlar alındığı ve gelecek hafta tarafların bir kez daha görüşeceği öğrenildi. İstanbul’da gerçekleştirilecek zirvede bonservis bedeli ile satın alma seçeneğinin sunulacağı öğrenildi. Bayer Leverkusen’in yeni sezon yapılanmasında düşünülmeyen Granit Xhaka’nın futbola İstanbul’da devam etmeye de sıcak olduğu belirtildi.

Granit Xhaka, bu sezon 31 maça çıkarken 2 gol 7 asistlik performans sergilemişti. Maçların tamamında ilk 11 başlayan ve sakatlık gibi bir durumu bulunmayan oyuncunun şu andaki piyasa değeri 17 milyon Euro. 2023 yılında Arsenal’den Leverkusen’e transfer olan oyuncu bu tarihten beri Alman temsilcisinde forma giyiyor.