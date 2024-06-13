Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) mücadele edecek Türkiye Milli Takımı’nın başarılı sonuçlar alacağına yürekten inandığını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya’da düzenlenecek turnuvaya dair görüşlerine yer verilen Bak, yurt dışındaki önemli kulüplerde oynayan futbolcuların kadrosunda yer aldığı milli takıma güvendiğini belirterek, “Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde Türkiye, 17 puan toplayarak D Grubu’nu zirvede bitirdi ve şampiyonaya katılma hakkını grup lideri olarak elde etti. Tarihimizde ilk kez finallere grup lideri olarak katılıyoruz. Bu başarı bizi çok mutlu etmişti. Çok genç bir kadroya sahibiz. Milli futbolcularımızın motivasyonu üst düzeyde. Şampiyonanın en beğenilen ve ilgiyle takip edilen takımı olacağımızı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Almanya’da çok sayıda Türk vatandaşın yaşadığına dikkati çeken Bak, “Avrupa’da yaşayan gurbetçilerimiz ve Türkiye’den gelecek vatandaşlarımızın yoğun desteğiyle grup maçlarının yapılacağı Dortmund ve Hamburg’da adeta kendi sahamızda oynar gibi olacağız. Bu çok büyük bir avantaj. Futbolcularımız bu durumu en iyi şekilde değerlendirecektir. A Milli Futbol Takımımıza başarılar diliyorum. Ay-yıldızlı ekibimizin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda başarılı sonuçlar alacağına yürekten inanıyorum. Bekle bizi Almanya, Türkler geliyor.” yorumunu yaptı.

Şampiyonada F Grubu’nda yer alan ay-yıldızlılar, 18 Haziran Salı günü Gürcistan, 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ve 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile karşılaşacak.