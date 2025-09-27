Cumartesi, Eylül 27, 2025

Graham Potter Görevden Alındı, Nuno Espirito Santo Göreve Geliyor

Premier Lig’de kötü gidişat sonrası West Ham, Graham Potter’ın görevine son verdi; eski Nottingham Forest teknik direktörü Nuno Espirito Santo takımın başına geçecek.
Özge Tekeli
17 dakika önce
0 0
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, başantrenör Graham Potter ile yollarını ayırdı. Kulüp yönetimi, düşük performans ve kötü sonuçlar nedeniyle bu kararı aldıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Potter ve teknik ekibine katkılarından dolayı teşekkür edildi. Potter, 25 maçta sadece altı galibiyet elde edebilmiş ve sezonu 14. sırada tamamlamıştı.

West Ham, Nuno Espirito Santo ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini ve Portekizli teknik adamın Pazartesi günü Everton ile oynanacak lig karşılaşmasında takımın başında olmasının beklendiğini duyurdu. Nuno, geçen sezon Nottingham Forest ile Premier Lig’de yedinci sırayı almış ve takımı uzun yıllar sonra Avrupa kupalarına taşımıştı.

Sadece 3 Puan Toplayabildi

Kulüp, Potter’ın görevden alınmasının ardından sezon başında elde edilen kötü sonuçları gerekçe gösterdi. İlk beş Premier Lig maçında sadece üç puan toplayan West Ham, ligde 19. sırada bulunuyor Ayrıca, Carabao Cup’ta ikinci turda Wolves’a 3-2 yenilerek elenmişti.

Graham Potter, kulüp yönetimi ve taraftar baskısının ardından görevine veda ederken, sosyal medyada viral olan görüntülerle gündeme gelmişti. Potter, bu durumun mesleğin bir parçası olduğunu belirterek, olayları kişisel algılamadığını ifade etmişti.

Yeni teknik direktör Nuno Espirito Santo, West Ham’ın kötü gidişatını düzeltmek ve kulübü ligde üst sıralara taşımak için göreve başlayacak.

