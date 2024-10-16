Geçtiğimiz yıl ilk kez gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören Uluslar arası Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni bu yıl İtalya’da yapılacak. Törende Hakan Çalhanoğlu’nun da ödül alacağının açıklanması, etkinliğin Türkiye’de gündem olmasını sağladı. Açıklamalara göre Hakan Çalhanoğlu ve Gianfranco Zola mükemmeliyet ödülü alarak başarılarını taçlandıracak.

Hakan Çalhanoğlu 21 Ekim’de Sahneye Çıkacak

21 Ekim’de gerçekleştirilecek Uluslararası Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni” için geri sayım başladı. Akdeniz Gazeteciler Derneği’nin desteklediği projede spor alanında başarılı olan, kültür ve sanata destek veren kişiler ödüllendiriliyor. Özel jüri tarafından belirlenen kişiler geçtiğimiz yıl ilk defa ödüllerini alırken bu yıl Inter’de başarılı bir performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu’nun ödülü almasına karar verildiği belirtildi. Gecede ödül alacağı duyurulan diğer isimler ise şöyle;