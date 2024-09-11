Yeni sezon transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu’nun gitmesine izin veren ve Victor Osimhen gibi yıldız isimleri kiralık olarak kadroya katan Galatasaray’da ekonomik durum sosyal medyada sürekli tartışılıyordu. Konuyla ilgili açıklamalarıyla dikkat çeken Haluk Yürekli yeni açıklamasında ise şok ifadelere yer verdi.

Galatasaray’da Şampiyonluk Primleri Ödenmedi

Haluk Yürekli, Galatasaray’da şampiyonluk için söz verilen primlerin hala ödenmediğini söyledi. Gazeteci ünlü isim, bir oyuncunun hesaplarına vergi dairesi tarafından bloke konulduğunu ve krizin giderek derinleştiğini ifade etti. “Galatasaray’da hala şampiyonluk primleri ödenmemiş. Bir oyuncunun ödenmesi gereken vergisi ödenmediği için vergi dairesi oyuncunun hesaplarına bloke koymuş, sonradan bloke kaldırılmış.” diyerek yaşanan sorunları net bir şekilde dile getiren Haluk Yürekli, Okan Buruk’u da eleştirdi.

Okan Buruk’un gündemdeki transfer ve taktik tartışmalarına karşı bir cevap bile vermediğini söyleyen Haluk Yürekli Galatasaray’da şu anda mali bütçenin korkunç bir noktaya geldiğini de söyledi. Bu konuda “Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in tek hedefi; mali genel kurulda ibra olmak. O yüzden bugün Zalewski için Roma ne isterse verilecek. Galatasaray’ın maaş bütçesi korkunç bir noktaya geldi.” diyerek bilgilendirme yapan Haluk Yürekli’nin bu sözleri sonrasında gözler yönetimden yapılacak açıklamaya çevrildi.