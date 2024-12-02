Geçtiğimiz hafta çok kritik olaylar yaşayan Beşiktaş’ta önce teknik direktör sonrasında ise kulüp başkanı Hasan Arat istifa etti. Yaşanan bu istifalar ile birlikte pek çok farklı spekülasyonun gündeme geldiği Beşiktaş cephesinde bu akşam oldukça zorlu bir müsabakaya çıkılacak.

Hatayspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, buradan alacağı 3 puan ile üzerindeki kara bulutları dağıtmayı ve zirve yarışında kalmayı hedefliyor. Ancak zorlu rakibi karşısında Beşiktaş’ın işi oldukça zor. Son haftalarda oyuncuların maaşlarının ödenmemesi gibi problemlerin yaşandığı Beşiktaş cephesinde Hatayspor’dan alınacak bir mağlubiyet son haftalardaki olayların çok daha derinden hissedilmesine ve camia içerisinde çeşitli tartışmaların ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Hatayspor- Beşiktaş Maçı Ne Zaman Saat Kaçta?

Trendyol Süper lig’in 14. hafta müsabakası karşısında karşı karşıya gelecek olan iki takımın maçı 2 Aralık Pazartesi saat 20.00’da başlayacak. Bugün karşı karşıya gelecek iki takım zorlu müsabakada birbirine karşı üstünlük kurmayı ve 3 puan almayı hedefliyor.

Hatayspor – Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Aynı gün ve aynı saatte Fenerbahçe’nin de maçı olacağı için Beşiktaş’ın maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. BEIN Sports tarafından yayınlanan yeni gün programı kapsamında Hatayspor – Beşiktaş maçının BEIN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacağı öğrenildi. Beşiktaş maçını izlemek isteyen taraftarların 2. kanaldan maçı takip edebilmesi mümkün olacak.