Inter, Barcelona’yı 4-3 Yenerek Şampiyonlar Ligi Finaline Yükseldi!

Inter, dün akşam oynanan maç sonunda Barcelona’yı 4-3 mağlup ederek 2024-2025 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. Dev karşılaşma, Milano’daki San Siro Stadyumu’nda oynanırken, heyecan dolu anlar yaşandı ve karşılaşma 120 dakikayı aşan bir mücadeleye dönüştü.

İlk yarıda ev sahibi ekip, etkili bir oyun sergileyerek öne geçti. 21. dakikada Lautaro’nun attığı golle 1-0’lık üstünlük yakalayan ev sahibi takım, 45+1. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun penaltısıyla farkı ikiye çıkardı. Ancak Barcelona, ikinci yarıya hızlı bir giriş yaptı ve 54. dakikada Eric Garcia’nın golüyle skoru 2-1’e getirdi. Altı dakika sonra, Dani Olmo’nun golüyle Barcelona skoru 2-2’ye getirdi.

Zaman ilerledikçe Barcelona’nın baskısı artarken, 88. dakikada Raphinha’nın attığı golle misafir takım öne geçti. Ancak ev sahibi ekip, pes etmeyerek maçı uzatmalara taşımayı başardı. 90+3. dakikada Francesco Acerbi’nin attığı golle Inter, skoru 3-3’e getirdi ve tüm dünyanın nefesini tuttuğu uzatma dakikalarına girildi.

Uzatmalarda Inter, 99. dakikada Davide Frattesi’nin attığı golle 4-3’lük üstünlüğü yakaladı ve bu skorla Barcelona’yı saf dışı bıraktı. Barcelona’nın galibiyet arayışları, Inter kalecisi Yann Sommer’in başarılı kurtarışlarıyla sonuçsuz kaldı. Uzatmalarda büyük bir direncin gösterildiği anlarda Sommer, kalesini adeta geçilmez kıldı.

İlk 90 dakikada şampiyonluk için büyük bir mücadele sergileyen Inter, son dakikaların ardından zaferi elde ederek adını 31 Mayıs’ta Monaco’da oynanacak final karşılaşmasına yazdırmayı başardı. Inter’in rakibi, PSG ve Arsenal arasındaki eşleşmeden çıkacak takım olacak.

Inter, 4-3’lük galibiyetle, toplamda 7-6’lık agregat skorla finale yükseldi.

Inter – Barcelona Maçı İstatistikleri

İnter (4-3-2): Sommer, Bisseck (Darmian 71′), Acerbi, Bastoni, Dumfries (De Vrij 108′), Barella, Calhanoglu (Zielinski 79′), Mkhitaryan (Frattesi 79′), Dimarco (Carlos Augusto 55′), Thuram, Lautaro (Taremi 71′).

Barcelona (4-2-3-1): Szczęsny, Eric Garcia (Fort 98′), Cubarsí (Pau Victor 106′), Iñigo Martínez (Araujo 76′), Gerard Martin, De Jong, Pedri (Gavi 106′), Yamal, Dani Olmo (Fermin Lopez 82′), Raphinha, Ferran Torres (Lewandowski 91′).

Gol Atan Oyuncular

Lautaro (İnter) 21′

Hakan Çalhanoğlu (İnter) 45+1′ (Penaltı)

Eric Garcia (Barcelona) 54′

Dani Olmo (Barcelona) 60′

Raphinha (Barcelona) 88′

Francesco Acerbi (İnter) 90+3′

Davide Frattesi (İnter) 99′

Uzatmalarda Tansiyon Yüksekti

Maç, Inter’in tarihi zaferiyle sona ererken, 120 dakika boyunca iki takım da büyük bir mücadele sergiledi. Inter kalecisi Sommer, uzatma sürelerinde yaptığı kurtarışlarla takımının galibiyetine büyük katkı sağladı. Barcelona ise maç boyunca etkili oyununu sürdüremedi ve bu dramatik karşılaşmadan boynu bükük ayrıldı.

Inter, 31 Mayıs’ta Monaco’da oynanacak finalde PSG veya Arsenal ile karşı karşıya gelecek.