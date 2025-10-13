İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun Kadro Dışı Bırakıldı

Sarı-lacivertli kulüp, yıldız futbolcular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Karar, kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla kamuoyuna bildirildi.

Fenerbahçe tarafından yapılan duyuruda, “Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur.” ifadelerine yer verildi.

Kadro Dışı Kararının Detayları

Resmî açıklamada kararın gerekçesine ilişkin bilgi paylaşılmazken, kulübe yakın kaynaklar teknik direktör Domenico Tedesco’nun onayıyla bu adımın atıldığını belirtiyor.

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci’nin, Türkiye A Milli Takımı’nın Bulgaristan karşılaşmasının ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle üç hafta sahalardan uzak kalacağı ileri sürüldü. Türkiye Futbol Federasyonu, oyuncunun 14 Ekim’de Gürcistan ile oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldığını açıklamıştı.

Cenk Tosun’un durumuna ilişkin ise henüz resmi bir gerekçe paylaşılmadı. Yönetimin, ilerleyen günlerde konuyla ilgili yeni bir bilgilendirme yapması bekleniyor.