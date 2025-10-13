Salı, Ekim 14, 2025

Son Dakika

Samsunspor’dan Kadın, Öğrenci ve Engelli Taraftarlara Ücretsiz Tribün Desteği 24 dakika ago
TFF, Türkiye-Gürcistan Maçının Gelirlerini Gazze’ye Bağışlayacak 1 saat ago
Sahtekârlar Dizisi İlk Bölümüyle Reyting Yarışına Güçlü Girdi 16 saat ago
Milli Maç Öncesi Kocaeli’de Tramvaylar Ücretsiz Olacak 16 saat ago
Ülke Genelinde Siber Operasyon: 25 İlde 274 Şüpheli Yakalandı 17 saat ago
Doğum İzni Uzayacak mı? Yeni Düzenlemenin Detayları Belli Oldu 17 saat ago
Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. Haftasında Bodo/Glimt’i Konuk Edecek 17 saat ago
Zinedine Zidane’dan Kenan Yıldız’a Övgü Dolu Sözler 17 saat ago
Diyanet İşleri Başkanlığı Açıkladı: 2026 Hac Kurası Ne Zaman Çekilecek? 18 saat ago
Bangladeş’te 50 Milyon Çocuk Tifo Aşısı Olacak 18 saat ago

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun Kadro Dışı Bırakıldı

Fenerbahçe, yıldız futbolcular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’u kadro dışı bıraktı. Resmî açıklamada gerekçe paylaşılmazken, kararın teknik heyet onayıyla alındığı öne sürüldü.
Özge Tekeli
23 saat önce
0 0
İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun Kadro Dışı Bırakıldı

Sarı-lacivertli kulüp, yıldız futbolcular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Karar, kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla kamuoyuna bildirildi.

Fenerbahçe tarafından yapılan duyuruda, “Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur.” ifadelerine yer verildi.

Kadro Dışı Kararının Detayları

Resmî açıklamada kararın gerekçesine ilişkin bilgi paylaşılmazken, kulübe yakın kaynaklar teknik direktör Domenico Tedesco’nun onayıyla bu adımın atıldığını belirtiyor.

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci’nin, Türkiye A Milli Takımı’nın Bulgaristan karşılaşmasının ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle üç hafta sahalardan uzak kalacağı ileri sürüldü. Türkiye Futbol Federasyonu, oyuncunun 14 Ekim’de Gürcistan ile oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldığını açıklamıştı.

Cenk Tosun’un durumuna ilişkin ise henüz resmi bir gerekçe paylaşılmadı. Yönetimin, ilerleyen günlerde konuyla ilgili yeni bir bilgilendirme yapması bekleniyor.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX