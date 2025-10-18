İrfan Can Kahveci’ye Süper Lig’den Büyük İlgi

Cumartesi, Ekim 18, 2025

Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer Süper Lig kulüplerinin radarına girdi; Fenerbahçe yönetimi beklenmedik talipler karşısında şaşkınlık yaşıyor.
Özge Tekeli
2 saat önce
Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, transfer döneminde birçok Süper Lig kulübünün radarına girdi. Sarı-lacivertli takımın yönetimi, oyuncunun peş peşe taliplilerinin çıkması karşısında şaşkınlık yaşadı.

Fenerbahçe yönetimi, Samsunspor karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’u kadro dışı bırakmıştı. İrfan Can’ın soyunma odasında takım arkadaşı Brown ile yaşadığı tartışma ve Cenk Tosun’un oyuna alınmayınca yeleğini yere fırlatması kararın gerekçeleri olarak gösterilmişti.

Kadro dışı kararının ardından İrfan Can Kahveci için devre arası transfer döneminde birçok kulüp harekete geçti. Beşiktaş’ın oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtilirken, Trabzonspor’un da transfer için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Buna ek olarak Süper Lig’den Göztepe, Samsunspor ve Antalyaspor’un da İrfan Can’ı transfer listesine eklediği öğrenildi. Fenerbahçe’de düzenli olarak ilk 11’de forma şansı bulamayan oyuncuya gösterilen bu ilgi, kulüp yönetimini beklenmedik bir şekilde şaşırttı.

