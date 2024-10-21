Fenerbahçe’nin sezon başındaki en büyük transferi olarak görülen Jose Mourinho için işler yolunda gitmiyor. Dün akşamki Samsunspor maçında hayal kırıklığı yaratan Jose Mourinho için taraftarın tepkisini oldukça fazla. Teknik direktörün takımdan gönderilmesi istenirken Jose Mourinho’nun tazminatı da gündeme geldi. Peki, Jose Mourinho’un tazminatı ne kadar?

Jose Mourinho’nun Beklentileri Karşılayamadı

9 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Mourinho için skorlardan bağımsız olarak en büyük tepki oynanan oyun. Oyuncu seçimlerinde ve oyun planında beklentileri karşılamayan teknik adamın milli maç arasındaki 3 haftalık süreçte istediği oyunu kurması bekleniyordu. 3 haftadan beri maç yapmayan Fenerbahçe’nin Samsunspor karşısında oynadığı oyun büyük tepki çekti. Maçın son anlarında 7 kişi ile defans yapan Fenerbahçe’nin bu tablosu kabul edilemezken maç başlar başlamaz sosyal medyada büyük tepki gösterildi. Bu durum sonrasında Mourinho’nun tazminatının ne kadar olduğu da gündeme geldi.

Yıllık 17 milyon Euro alacağı öğrenilen Mourinho’nun sözleşmesi 2 yıl. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan resmi bilgilendirmelerde 10.5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlandığı belirtilmişti. Ancak imaj hakkı ve çeşitli sponsorluklar nedeniyle yıllık maliyet 17 milyon Euro’ya çıktı.

İşte Jose Mourinho’nun Tazminatı

Jose Mourinho’nun tazminatı 24 milyon Euro. Bugüne kadar tüm takımlardan alacaklarını alarak ayrılan Mourinho’nun Fenerbahçe’den ayrılmak için başka bir seçeneği kontrol etmesi beklenmiyor. Tazminatçı teknik direktör olarak bilinen teknik adam 99.2 Euro tazminat olarak bu konuda dünyanın önde gelen isimlerinden birisi. Teknik direktörün aldığı tazminatlar şöyle;