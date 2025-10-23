Juventus Karşısında Galibiyet Alan Real Madrid’de Maçın Adamı Arda Güler Seçildi

Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabéu Stadyumu’nda konuk ettiği Juventus’u 1-0 mağlup ederek gruptaki üçüncü galibiyetini elde etti. İspanyol ekibi, bu sonuçla üç maç sonunda 9 puana ulaştı.

Maçın ilk yarısında topa daha fazla sahip olan Real Madrid, Juventus savunmasının organize yapısı nedeniyle gol fırsatlarını değerlendirmekte zorlandı. Juventus ise özellikle hızlı kontra ataklarla bazı tehlikeli anlar yarattı. Weston McKennie ve Michele Di Gregorio’nun kaleye yönelttiği şutlar, Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois tarafından durduruldu.

İlk yarının son bölümünde Real Madrid’in en net fırsatları ortaya çıktı. Brahim Díaz’ın pasında topla buluşan Kylian Mbappé’nin şutu, Juventus kalecisi Di Gregorio tarafından engellendi. Ardından Mbappé’nin bireysel çabası sonrası Militão’nun şutu üstten auta çıktı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Real Madrid, 57. dakikada Jude Bellingham’in golüyle öne geçti. Vinícius Júnior’un ceza sahası içinden gönderdiği şutun direkten dönmesinin ardından Bellingham topu tamamlayarak takımını 1-0 öne taşıdı. Maçın geri kalan bölümünde Real Madrid baskıyı sürdürdü, Juventus ise farkı eşitleyecek net bir fırsat bulamadı.

Karşılaşmada Real Madrid forması giyen Arda Güler, 7 kilit pas ve 0.55 asist beklentisi ile oynadı. 71. dakikada 69 isabetli pas kaydeden 20 yaşındaki oyuncu, 5 isabetli orta ve 6 başarılı uzun pas ile maçın adamı seçildi.

Gruptaki diğer maçların ardından puan durumu ise şu şekilde oluştu: Bayern Münih, Inter ve Arsenal dokuzar puanla liderliği paylaşırken, Real Madrid de aynı puanla dördüncü sırada yer aldı. Juventus ise 2 puanda kaldı.