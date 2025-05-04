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Kadıköy’de Kritik Derbi: Fenerbahçe-Beşiktaş’a Dair Önemli Notlar

Şampiyonluk yarışının kızıştığı ligin son günlerinde Fenerbahçe ile Beşiktaş bugün karşı karşıya geliyor.

Yayınlanma:
Özge Tekeli Editör
Kadıköy’de Kritik Derbi: Fenerbahçe-Beşiktaş’a Dair Önemli Notlar

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş’ı konuk etmeye hazırlanıyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek olan karşılaşma, bugün saat 19.00’da başlayacak ve beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı yönetecek hakem Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci’nin yardımcılığını üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

Puan Durumu ve İstatistikler

Fenerbahçe, 31 maçta topladığı 75 puanla ligde ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş ise 52 puanla dördüncü sırada bulunuyor. İki takım, Süper Lig’deki 361. karşılaşmalarını oynayacak. Geride kalan 360 maçta Fenerbahçe, 135 galibiyet elde ederken, Beşiktaş ise 128 maçı kazandı. Aradaki 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Geçen sezon Kadıköy’de oynanan derbiyi 2-1’lik skorla kazanan Fenerbahçe, bu sezon Beşiktaş’a deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu.

Ülker Stadyumu’nda taraftarlar önünde oynanacak dev derbi, Süper Lig’in kaderini etkileme potansiyeline sahip.

Beşiktaş
Fenerbahçe

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