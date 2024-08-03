Türkiye’de büyük ilgi gören kadınlar voleybol ligi için geri sayıma geçildi. Bugün Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından yapılan fikstür çekim ile Vodafone Sultanlar Ligi’nde ilk hafta maçları belirlendi. Yapılan açıklamalarda ligin ne zaman başlayacağı, ilk yarı tarihi ve fikstür açıklandı. Peki Vodafone Sultanlar Ligi ne zaman başlıyor? İşte o tarihler ve ilk hafta maçları…

Vodafone Sultanlar Ligi Ne Zaman Başlayacak?

Vodafone Sultanlar Ligi 5 Ekim 2024 Cumartesi günü başlayacak. İlk hafta maçlarıyla oynanacak ligde format da önceki yıllardaki gibi devam edecek. 14 takımın yer aldığı Vodafone Sultanlar Ligi’nde normal sezon yarısı 14 Aralık itibariyle sona erecek. Ara dönemin ardından ikinci sezon başlayacak. Lig maçlarının tamamlanmasının ardından takımların durumu sıralamalarına göre belirlenecek.

1,2,3 ve 4. Sıradaki takımlar play-off oynayacak

5,6,7 ve 8. sıradaki takımlar play-off 2. etap oynayacak

ve 14. olan takımlar ise bir alt lige düşecek

Vodafone Sultanlar Ligi 2024-2025 Takımları

Bu yıl Vodafone Sultanlar Ligi’nde mücadele edecek 14 takım şöyle;

Kuzeyboru Aydın Büyükşehir Belediyespor Galatasaray Daikin VakıfBank Türk Hava Yolları Fenerbahçe Medicana Eczacıbaşı Dynavit Aras Kargo Nilüfer Belediyespor Bahçelievler Belediyespor Beşiktaş Zeren Spor Sigorta Shop Sarıyer Belediyespor

Sultanlar Ligi 2024-2025 Sezonu İlk Hafta Maçları

İlk hafta açılış karşılaşmalarındaki eşleşmeler şöyle;