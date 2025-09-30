Salı, Eylül 30, 2025

Son Dakika

Kairat – Real Madrid Maçında Arda Güler Sahada Olacak mı? İşte Muhtemel 11’ler 16 dakika ago
Fenerbahçe – OGC Nice Maçının Hakemi Srdjan Jovanović Oldu 48 dakika ago
Altında Artış Devam Ederken Uzmanlar Satış Yapılmaması Uyarısında Bulundu 1 saat ago
Devlet, Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerine Çeşitli Destekler Sağlıyor 2 saat ago
ATA AÖF Güz Dönemi Kayıtları Başladı: Ders Seçimi ve Sınav Takvimi Açıklandı 3 saat ago
Afganistan’da Ülke Genelinde İnternet Erişimi Durduruldu 3 saat ago
Zorbay Küçük, UEFA Gençlik Ligi’nde Kairat Almaty – Real Madrid Maçını Yönetecek 4 saat ago
Altın ve Gümüş Piyasasında Kritik Hafta Başlıyor 19 saat ago
Robbie Williams Konseri Öncesi Rüşvet Skandalı 20 saat ago
10 Bin Öğretmen Ataması Başvuruları İçin Tarih Bekleniyor 20 saat ago

Kairat – Real Madrid Maçında Arda Güler Sahada Olacak mı? İşte Muhtemel 11’ler

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Kairat ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merak ettiği soru ise milli yıldız Arda Güler’in sahaya ilk 11’de çıkıp çıkmayacağı. İşte, takımların muhtemel 11'leri...
Özge Tekeli
16 dakika önce
0 0
Kairat – Real Madrid Maçında Arda Güler Sahada Olacak mı? İşte Muhtemel 11’ler

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Turnuvanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Kairat – Real Madrid karşılaşması Kazakistan’da oynanacak. Futbolseverler, milli yıldız Arda Güler’in sahada olup olmayacağını merak ediyor.

Ev sahibi Kairat’ta maç öncesi sakatlık problemi dikkat çekiyor. Diz çapraz bağ sakatlığı bulunan Elder Santana ve Joao Paulo’nun yanı sıra, kaleciler Aleksandr Zarutskiy ile Temirlan Anarbekov’un da kadroda yer almayacağı açıklandı. Böylece Kazakistan temsilcisi sahaya 4 önemli ismin yokluğunda çıkacak.

Madrid ekibinde de savunma hattında eksikler göze çarpıyor. Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold ve Daniel Carvajal’ın sakatlıkları nedeniyle maçta forma giymeyeceği duyuruldu. Teknik direktör Xabi Alonso, bu yoklukları genç oyuncularla telafi etmeye hazırlanıyor.

Arda Güler 11’de Bekleniyor

Son dönemde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler’in, Kairat deplasmanında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Genç yıldız bu sezon 8 resmi maçta 3 gol ve 3 asist üreterek takımına önemli katkı sağlamıştı.

Kairat: Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Kassabulat, Arad; Mrynskiy, Jorginho, Gromyko; Satpaev
Real Madrid: Courtois; Asencio, Huijsen, Carreras, Garcia; Valverde, Tchouameni; Mastantuono, Güler, Vinicius; Mbappe

Kairat – Real Madrid karşılaşması bu akşam saat 19.45’te başlayacak. Mücadele TRT Spor ve Tabii platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX