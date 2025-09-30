Kairat – Real Madrid Maçında Arda Güler Sahada Olacak mı? İşte Muhtemel 11’ler

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Turnuvanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Kairat – Real Madrid karşılaşması Kazakistan’da oynanacak. Futbolseverler, milli yıldız Arda Güler’in sahada olup olmayacağını merak ediyor.

Ev sahibi Kairat’ta maç öncesi sakatlık problemi dikkat çekiyor. Diz çapraz bağ sakatlığı bulunan Elder Santana ve Joao Paulo’nun yanı sıra, kaleciler Aleksandr Zarutskiy ile Temirlan Anarbekov’un da kadroda yer almayacağı açıklandı. Böylece Kazakistan temsilcisi sahaya 4 önemli ismin yokluğunda çıkacak.

Madrid ekibinde de savunma hattında eksikler göze çarpıyor. Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold ve Daniel Carvajal’ın sakatlıkları nedeniyle maçta forma giymeyeceği duyuruldu. Teknik direktör Xabi Alonso, bu yoklukları genç oyuncularla telafi etmeye hazırlanıyor.

Arda Güler 11’de Bekleniyor

Son dönemde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler’in, Kairat deplasmanında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Genç yıldız bu sezon 8 resmi maçta 3 gol ve 3 asist üreterek takımına önemli katkı sağlamıştı.

Kairat: Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Kassabulat, Arad; Mrynskiy, Jorginho, Gromyko; Satpaev

Real Madrid: Courtois; Asencio, Huijsen, Carreras, Garcia; Valverde, Tchouameni; Mastantuono, Güler, Vinicius; Mbappe

Kairat – Real Madrid karşılaşması bu akşam saat 19.45’te başlayacak. Mücadele TRT Spor ve Tabii platformu üzerinden canlı yayınlanacak.