Kayserispor – Beşiktaş Erteleme Maçının Hakem Kadrosu Açıklandı

Trendyol Süper Lig’in ertelenen 1. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Beşiktaş 24 Eylül’de karşı karşıya geliyor; maçın hakem ve temsilci kadrosu belli oldu.
Özge Tekeli
2 saat önce
0 0
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun ilk haftasında ertelenen Zecorner Kayserispor – Beşiktaş karşılaşmasının görevli hakem kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan bilgilendirmeye göre, 24 Eylül 2025 Çarşamba günü oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda gerçekleşecek karşılaşmada orta hakem olarak Adnan Deniz Kayatepe görev alacak.

Karşılaşmada Kayatepe’nin yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Anıl Usta üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

Maçta görev yapacak gözlemci ve temsilciler de belli oldu. Gözlemci olarak Erol Ersoy, temsilci olarak ise Barış Kezer, Ahmet Korkmaz, Fatih Doğansöğüt ve Ömer Dalmış sahada yer alacak.

