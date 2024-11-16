Türkiye’nin genç yıldızlarından Kenan Yıldız’ın gelecekte A milli takımın vazgeçilmezleri arasında yer alması bekleniyor. Juventus ile harikalar yaratan ve yüksek performansıyla yakından takip edilen Kenan Yıldız’ın A Milli Futbol Takımı’nın Galler ile maçında yer almaması sosyal medyada gündem oldu. İlk 11’de olması beklenen oyuncuyu ilk 11’de ve yedeklerde de göremeyenler Kenan Yıldız neden yok, Kenan Yıldız sakat mı araştırmalarını başlattı. Ancak gerçek çok başka.

Kenan Yıldız Neden Yok?

Bir önceki maçta gördüğü kart nedeniyle cezalı konuma düşen Kenan Yıldız, Galler’e karşı forma giyemeyecek. Uluslar Ligi maçında Galler maçını kaçıracak Kenan Yıldız’ın cezalı konumda olması onu izlemek isteyen milyonlarca kişiyi üzdü. Ancak cezası 1 maç olan Kenan Yıldız, Montella’nın görev vermesi halinde Karadağ maçında forma giyebilecek.

Kenan Yıldız’ın A Milli Takım Performansı

2005 doğumlu olan Türk-Alman futbolcu, milli takımlar için Türkiye’yi seçti. Juventus’ta forma giyen ve başarılı bir performans gösteren Kenan Yıldız, ilk kez 2023’ün Ekim ayında UEFA Euro 2024 eleme maçında takıma çağrılmıştı. 12 Ekim’de ise Hırvatistan Türkiye maçında ilk kez forma giydi ve ilk golünü 18 Kasım’da Almanya’ya karşı attı.