Kenan Yıldız’ın Katkısıyla Juventus Uzun Aradan Sonra Galip Geldi

Juventus, Kenan Yıldız’ın kritik golüyle Udinese’yi 3-1 mağlup ederek uzun aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.
Özge Tekeli
3 saat önce
İtalya Serie A’nın 9. haftasında Juventus, sahasında Udinese’yi 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, Igor Tudor ile yollarını ayırdıktan sonra çıktığı karşılaşmada uzun bir galibiyet serisine ara vermişti.

Juventus’un gollerini maçta Dusan Vlahovic (5. dakikada penaltıdan), Federico Gatti (67. dakika) ve Kenan Yıldız (90+Penaltı) kaydetti. Konuk ekip Udinese ise Nicolo Zaniolo’nun 45+1. dakikada attığı golle karşılık verdi.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan genç futbolcu Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kalarak takımının kritik galibiyetinde etkili bir performans sergiledi. Bu sonuçla Juventus, Serie A’da 15 puana ulaşarak lider Napoli’nin iki maç gerisinde yer aldı.

Siyah-beyazlı ekip, son haftalarda kaybedilen puanların ardından Udinese karşısında aldığı bu galibiyetle moral bulmuş oldu.

