Galatasaray’ın Beşiktaş ile oynadığı Süper Kupa final maçı sonrasında gündeme düşen bazı haberlerde Kerem Aktürkoğlu’nun Galatasaray forması giymeyeceği ve sert bir tepki gösterdiği öne sürülmüştü. Bu haberlerin ardından oyuncu tarafından resmi açıklama yapılarak iddialar yalanlanmış olsa da gündemde Kerem Aktürkoğlu’nun transferi yer alıyor. Galatasaray taraftarlarının sosyal medyadan başlıklar açarak TT yaptığı ve destek verdiği milli sporcunun başka bir takıma transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Peki Kerem Aktürkoğlu hangi takım gidecek? İşte merak edilenler…

Kerem Aktürkoğlu Hangi Takıma Gidecek?

Kerem Aktürkoğlu Rusya’nın Spartak Moskova takımına gidecek. Oyuncunun menajeri tarafından yapılan açıklamalarda da bu transfer iddiaları doğrulanmıştı. Kerem Aktürkoğlu’nun menajeri William D’Avila konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

Galatasaray ve Spartak Moskova anlaşmaya vardı. Fakat Kerem’in kişisel şartları konusunda hala anlaşamadık. Kerem, Spartak Moskova’ya sıcak bakıyor ancak kişisel şartları netleştirmemiz gerekiyor.

Kerem Aktürkoğlu’nun Transfer Bedeli Ne?

Kerem Aktürkoğlu transferi için Spartak Moskova’dan gelen teklifin 13 milyon Euro olduğu öğrenildi. Galatasaray finansal sorunlar nedeniyle zorlu bir süreç yaşadığı için bu teklife olumlu bakıyor. Oyuncunun da hem bu sezon hem de geçtiğimiz sezonlarda yaşadığı sorunlar nedeniyle yeni bir başlangıç yapmak istediği öğrenildi.

25 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 174 resmi maçta 44 gol atıp 39 asist yaptı.