Galatasaray’ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu, yaşadığı zorlu dönemin ardından takımdan ayrıldı. Portekiz ekibi Benfica ile anlaşma sağlayan ve böylece Şampiyonlar Ligi’nde forma giyme şansı yakalayan Kerem Aktürkoğlu, 2 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.

Kızılyıldız Benfica Maçında Gol Perdesini Araladı

Bugün saat 20.00 itibariyle başlayan Şampiyonlar Ligi 1. Hafta maçında Kızılyıldız ile Benfica karşı karşıya geldi. Maça ilk 11’de başlayan Kerem Aktürkoğlu, iyi bir performans sergilerken dakika 9’u gösterirken ilk golü attı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, 12 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. İlk lig maçında da gol atma başarısı gösteren Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi maçını da es geçmedi. 29. dakika da bir diğer milli yıldızımız Orkun Kökçü takımın 2. golünü kaydetti ve skorun 2-0 olmasını sağladı.

Benfica Kerem Aktürkoğlu Golünü İzle

Benfica’nın sağ kanattan gerçekleştirdiği atakta sol arka direkte topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, topu ağlara gönderdi. İşte o gol;