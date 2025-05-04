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Kerem ve Orkun’un İlk 11’de Yer Aldığı Benfica Liderliğe Yükseldi

Benfica, Estoril deplasmanında 2-1 kazanarak Portekiz Ligi'nde liderliğe yükseldi.

Yayınlanma:
Özge Tekeli Editör
Kerem ve Orkun’un İlk 11’de Yer Aldığı Benfica Liderliğe Yükseldi

Portekiz 1. Futbol Ligi’nde Benfica, Estoril deplasmanında 2-1’lik skorla galip gelerek zirveye yükseldi. Maçta Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, Benfica’nın ilk 11’inde yer aldı.

Benfica, Estoril karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyerek maçı 2-1’lik galibiyetle tamamladı. İlk yarıya hızlı bir başlangıç yapan konuk ekip, Fredrik Aursnes ve kaptan Nicolás Otamendi’nin golleriyle 2-0 önde tamamladı. Benfica, bu skorla ilk 45 dakikayı rahat bir şekilde önde bitirdi.

İkinci yarıya ise Estoril oldukça istekli başladı. Ev sahibi ekip, 53. dakikada Yanis Begrauoui’nin kullandığı penaltıdan yararlanamayarak önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Penaltıyı başarılı bir şekilde kurtaran kaleci Anatoliy Trubin, Benfica’nın farkı korumasına yardımcı oldu. Ancak Estoril, 78. dakikada Vinícius Zanocelo’nun kafa golüyle umutlandı ve maçı heyecanlı bir hale getirdi.

Benfica, rakibine karşı 2-1’lik zaferi elde ederek puanını 79’a çıkardı ve Sporting’in bir sonraki gün oynayacağı maç öncesi liderliğe yükseldi.

Benfica
Estoril

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