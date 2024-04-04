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Kocaelispor 6 Maçlık Galibiyet Hasretine Son Verdi

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, sahasında Göztepe'yi 3-2 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

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Lig’in 22. haftasından itibaren Boluspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Ankara Keçiörengücü, Erzurumspor FK, Tuzlaspor ve Gençlerbirliği maçlarında galibiyet elde edemeyen Kocaelispor bu sonuçlarla sıralamada 5. basamağa geriledi.

Kulüp başkanı Engin Koyun’un istifa ettiği bu süreçte teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı ve yerine Mustafa Gürsel getirildi.

Play-off hattında yer alan Kocaelispor sahasında Göztepe ile oynadığı maçı, ikinci yarıda Candeias’ın penaltıdan attığı gollerle 3-2 kazandı.

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Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, sahasında Göztepe'yi 3-2 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Bu sonuçla puanı 48’e çıkartan Kocaelispor, aynı puana sahip Ahlatcı Çorum FK’nın averajla gerisinde 4. sırada yer aldı.

Kocaelispor, ligin 29. haftasında 7 Nisan’da deplasmanda Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Kocaelispor

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