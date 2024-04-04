Kocaelispor 6 Maçlık Galibiyet Hasretine Son Verdi

Lig’in 22. haftasından itibaren Boluspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Ankara Keçiörengücü, Erzurumspor FK, Tuzlaspor ve Gençlerbirliği maçlarında galibiyet elde edemeyen Kocaelispor bu sonuçlarla sıralamada 5. basamağa geriledi.

Kulüp başkanı Engin Koyun’un istifa ettiği bu süreçte teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı ve yerine Mustafa Gürsel getirildi.

Play-off hattında yer alan Kocaelispor sahasında Göztepe ile oynadığı maçı, ikinci yarıda Candeias’ın penaltıdan attığı gollerle 3-2 kazandı.

İLGİLİ HABER Kocaelispor Başkanı Recep Durul’dan Taraftara Destek Çağrısı Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, sahasında Göztepe'yi 3-2 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Bu sonuçla puanı 48’e çıkartan Kocaelispor, aynı puana sahip Ahlatcı Çorum FK’nın averajla gerisinde 4. sırada yer aldı.

Kocaelispor, ligin 29. haftasında 7 Nisan’da deplasmanda Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak.