Kyle Walker-Peters Beşiktaş’a İmza Atmak İçin İstanbul’a Geliyor

Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Orkun Kökçü’nün ardından bir başka önemli takviyeyi daha kadrosuna katmak üzere. İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters, bugün İstanbul’a gelerek resmi imzayı atacak.

Geçtiğimiz sezon Premier Lig’de Southampton forması giyen 28 yaşındaki oyuncu, takımın küme düşmesi sonrası serbest kaldı. Beşiktaş ile daha önce anlaşmaya varan Walker-Peters’in İstanbul’a varışının akşam saatlerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra üç yıllık sözleşme imzalanacak.

Deneyimli sağ bek, yeni takımından yıllık 3.5 milyon euro net ücret kazanacak. Geçen sezon 35 maçta görev alan Walker-Peters, bu karşılaşmalarda 2 asistle katkı sağladı.