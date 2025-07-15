Kyle Walker-Peters Yarın İstanbul’a Geliyor

Profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters, transfer sürecinin önemli aşamalarından biri için 16 Temmuz’da İstanbul’a geliyor. İngiliz oyuncu, saat 17.45’te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde bulunacak. Burada sağlık kontrollerini tamamlayarak transfer görüşmelerini sürdürecek.
Yıldız futbolcunun Türkiye’ye gelişi ile ilgili kulüpten yapılan açıklama şöyle:
Kamuoyuna Duyuru
Prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla yarın (16 Temmuz) saat 17.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.