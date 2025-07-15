Kyle Walker-Peters Yarın İstanbul’a Geliyor

Profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters, transfer sürecinin önemli aşamalarından biri için 16 Temmuz’da İstanbul’a geliyor. İngiliz oyuncu, saat 17.45’te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde bulunacak. Burada sağlık kontrollerini tamamlayarak transfer görüşmelerini sürdürecek.

Yıldız futbolcunun Türkiye’ye gelişi ile ilgili kulüpten yapılan açıklama şöyle: