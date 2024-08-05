Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille karşı karşıya geliyor. Play-off turuna kalarak Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek isteyen Fenerbahçe’nin Lille deplasmanından alacağı avantajlı skor oldukça kritik. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak olan Lille – Fenerbahçe maçı kanalı belli oldu. Peki Lille Fenerbahçe şifresiz yayın var mı? Lille Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Lille Fenerbahçe Şifresiz Yayın Var mı?

Lille Fenerbahçe şifresiz yayını olmayacak. Maçın yayın haklarının sahibi Exxen olduğundan dolayı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Lille Fenerbahçe maçı şifresiz izlenemeyecek. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının bu nedenle maçı canlı izlemesi için de Türkiye’de tek seçeneği olacak.

Lille Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Lille Fenerbahçe maçı Exxen Spor’da yayınlanacak. Exxen’de Spor paketi üyeliği bulunanlar maçı canlı olarak takip edebilecek. 6 Ağustos 2024 Salı günü saat 21:30’da oynanacak karşılaşma Türkiye’de sadece Exxen’de yayınlanacak.