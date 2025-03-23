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Macaristan Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ne adını yazdırmak için kritik müsabakaya çıkacak. Ay-yıldızlıların Macaristan ile karşılaşacağı maçın hangi kanalda yayınlanacağı da belli oldu.

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Güncellenme:
Ali Editör
Macaristan Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç saat kaçta?

UEFA Uluslar Ligi Play-Off turu rövanş karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı’nın Macaristan ile karşılaşacağı müsabakanın hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. 

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off turu ilk karşılaşmasında Macaristan’ı 3-1 mağlup etmişti. İstanbul’da oynanan müsabakanın ardından rövanş karşılaşması için futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. 

İstanbul’daki karşılaşmada Ay-yıldızlılar oyunun mutlak hakimi olurken, rövanş mücadelesinde alınacak her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyet neticesinde A Milli Futbol Takımı adını ilk defa UEFA Uluslar A Ligi’ne yazdıracak.

Milli takım için oldukça kritik olan mücadelenin hangi kanalda saat kaçta yayınlanacağı da belli oldu.

Milli Takım Maçı Hangi Kanalda?

Macaristan deplasmanında 90 dakika neticesinde turu geçmek ve adını ilk defa UEFA Uluslar A Ligi’ne yazdırmak isteyen Ay-yıldızlılar saat 20:00’de mücadeleye başlayacak ve müsabaka TV8’den canlı olarak yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı için oldukça kritik olan mücadele şifresiz olarak ekranlara gelecek. 

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