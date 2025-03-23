Macaristan Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç saat kaçta?

UEFA Uluslar Ligi Play-Off turu rövanş karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı’nın Macaristan ile karşılaşacağı müsabakanın hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off turu ilk karşılaşmasında Macaristan’ı 3-1 mağlup etmişti. İstanbul’da oynanan müsabakanın ardından rövanş karşılaşması için futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi devam ediyor.
İstanbul’daki karşılaşmada Ay-yıldızlılar oyunun mutlak hakimi olurken, rövanş mücadelesinde alınacak her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyet neticesinde A Milli Futbol Takımı adını ilk defa UEFA Uluslar A Ligi’ne yazdıracak.
Milli takım için oldukça kritik olan mücadelenin hangi kanalda saat kaçta yayınlanacağı da belli oldu.
Macaristan deplasmanında 90 dakika neticesinde turu geçmek ve adını ilk defa UEFA Uluslar A Ligi’ne yazdırmak isteyen Ay-yıldızlılar saat 20:00’de mücadeleye başlayacak ve müsabaka TV8’den canlı olarak yayınlanacak.
A Milli Futbol Takımı için oldukça kritik olan mücadele şifresiz olarak ekranlara gelecek.