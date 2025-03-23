Macaristan – Türkiye maçında ilk 11’ler belli oldu!

A Milli Futbol Takımı bugün saat 20’de Macaristan ile karşı karşıya gelecek ve galibiyet, beraberlik ya da 1 farklı mağlubiyet ile sahadan ayrılması durumunda Uluslar Ligi A Ligi’ne yükselecek.
Milli takım için oldukça kritik mücadeleye dakikalar kala, ilk 11’ler de belli oldu.
Macaristan ile oynanacak müsabaka öncesinde ilk 11’ler belli oldu. Her iki takımın da sahaya çıkacağı 11 şu şekilde:
Türkiye: Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Oğuz.
Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Vecsei, Szoboszlai, Kerkez, Bolla, M. Dardai, Gazdag, Dardai, Varga