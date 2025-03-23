Macaristan – Türkiye maçında ilk 11’ler belli oldu!

A Milli Futbol Takımı bugün saat 20’de Macaristan ile karşı karşıya gelecek ve galibiyet, beraberlik ya da 1 farklı mağlubiyet ile sahadan ayrılması durumunda Uluslar Ligi A Ligi’ne yükselecek.

Milli takım için oldukça kritik mücadeleye dakikalar kala, ilk 11’ler de belli oldu.

A Milli Takım İlk 11’i

Macaristan ile oynanacak müsabaka öncesinde ilk 11’ler belli oldu. Her iki takımın da sahaya çıkacağı 11 şu şekilde:

Türkiye: Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Oğuz.

Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Vecsei, Szoboszlai, Kerkez, Bolla, M. Dardai, Gazdag, Dardai, Varga