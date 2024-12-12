UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Galatasaray, İsveç temsilcisi Malmö’ye konuk oldu. Maç öncesinde 5 maçta 3 puan kazanan rakibine karşı 3 puan almanın yollarını arayan Galatasaray, eksik oyuncularının yokluğu hissetti. İyi bir performans sergilemesine rağmen son dakikalarda kalesinde gol gören Galatasaray, büyük bir avantajı kaybetti.

Malmö Galatasaray Maçı Kaç Kaç Bitti?

Malmö Galatasaray maçı 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Maçın son dakikalarında gelen gol ile maçta eşitlik sağlanırken uzatma anlarında Galatasaray kalesinde büyük bir tehlikeyi de geçiştirerek eksikler nedeniyle zorlu geçen deplasmandan 1 puan almayı başardı. UEFA Avrupa Ligi’nde yenilgisiz yoluna devam eden Galatasaray, aldığı 1 puan ile puanını 12’ye yükseltti. 6 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik alan Galatasaray, ligi ilk 8’de bitirebilmek adına beraberliğe rağmen büyük bir avantaja sahip.

Malmö Galatasaray Gollerini Kim Attı?

Malmö Galatasaray gollerini atan isimler şöyle;