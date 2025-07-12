Manisa FK, Ferdi Zeyrek İçin Özel Yas Forması Hazırladı

Manisa Futbol Kulübü, yeni sezonda kullanacağı siyah formayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in anısına hazırladı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Zeyrek’i unutmamak adına “Yas” adını verdiği formayı taraftarlarının beğenisine sundu.

Geçirdiği elektrik kazası sonrası yoğun bakımda tedavi gören ve 9 Haziran’da yaşamını yitiren Ferdi Zeyrek için tasarlanan formayla ilgili kulüp tarafından yapılan açıklamada, formanın tüm Manisa halkı ve Zeyrek’in sevenleri için büyük anlam taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, “Yeni sezonda giyeceğimiz Yas formamızı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’e ithaf ediyoruz. Manisa sevdalısı ve Manisaspor aşığı başkanımızı daima kalbimizde yaşatacağız.” ifadelerine yer verildi.