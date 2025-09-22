Pazartesi, Eylül 22, 2025

Marsilya-PSG Maçı Fırtına Engeline Takıldı!

Fransa Ligue 1’in 5. haftasında Velodrome Stadı’nda oynanması planlanan Marsilya - PSG karşılaşması, şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle ertelendi.
Fransa Ligue 1’in 5. haftasında oynanması planlanan Marsilya-PSG maçı olumsuz hava şartları sebebiyle ileri bir tarihe alındı.

22 Eylül Pazartesi günü saat 21.45’te Velodrome Stadı’nda yapılması planlanan mücadele, Bouches-du-Rhone Valisi Georges-François Leclerc’in kararıyla iptal edildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, gün boyunca etkili olacak şiddetli yağış ve gök gürültülü fırtına nedeniyle bölgede güvenlik riski oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, “Stadyum çevresi ve şehir genelinde öğleden sonra başlayarak akşam saatlerine kadar sürecek yoğun yağış, gök gürültülü fırtına ve sel riski öngörülmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Kararın ardından futbolseverler yeni maç tarihini merak etmeye başladı. Ancak Fransa Futbol Federasyonu henüz karşılaşmanın ne zaman oynanacağına ilişkin resmi bir duyuru yapmadı. Önümüzdeki günlerde federasyonun takvim güncellemesiyle birlikte Marsilya-PSG mücadelesinin tarihi netleşecek.

