Mauro Icardi’ye Suudi Arabistan’dan 20 Milyon Euro’luk Teklif

Galatasaray’da forma giyen Mauro Icardi’nin geleceği tartışmaların odağında. Sarı kırmızılı yönetimden yeni sözleşme teklifi gelmemesi üzerine yıldız golcü, transfer ihtimallerini değerlendirmeye başladı.

İtalya kaynaklı Tuttomercato, Suudi Arabistan ekiplerinden Neom’un Icardi için harekete geçtiğini duyurdu. Habere göre Suudi kulübü, yıldız oyuncuya 2 yıllık sözleşme ve yıllık 10 milyon Euro ücret teklif etti. Toplamda 20 milyon Euro değerindeki teklif, Galatasaray’ın bonservis beklentileriyle de gündemde yer buluyor.

Galatasaray’da gösterdiği performansla dikkat çeken Mauro Icardi, sarı kırmızılı formayla çıktığı 96 maçta 66 gol kaydederken, 22 asistle takımına katkı sağladı. Ara transfer döneminde farklı liglerden de teklifler alan Icardi için Galatasaray yönetimi, süreci hızlı şekilde değerlendirecek.