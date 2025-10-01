Çarşamba, Ekim 1, 2025

Mbappe’den Arda Güler’e Övgü Dolu Sözler 13 dakika ago
NTV, Washington Temsilcisi Hüseyin Günay’ın Görevine Son Verdi 23 dakika ago
Antalyaspor’un Eski Başkanı Aziz Çetin Gözaltına Alındı 43 dakika ago
Süpürge Üreticisinden Otomotiv Atağı: Dreame, 2,1 Milyar Dolarlık Sipariş Aldı 2 saat ago
Kırmızı Bültenle Aranan 9 Suçlu Türkiye’ye İade Edildi 2 saat ago
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Puan Durumu Kaç Oldu? 3 saat ago
Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatlarına Kış Öncesi Düzenleme Gelecek mi? 3 saat ago
Caner Erkin’e Sakaryaspor’da 6 Maç Men ve 134 Bin TL Ceza 4 saat ago
Kasımpaşa Spor Kulübü’ne Kayyum Atandı 4 saat ago
Eski Tip Sürücü Belgeleri Yenileme İşlemleri İçin Son Tarih 31 Ekim 2025 19 saat ago

Mbappe'den Arda Güler'e Övgü Dolu Sözler

Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi’nde Kairat’a karşı 5-0’lık galibiyetin ardından Arda Güler’i övdü. İşte, o övgü dolu sözler...
Özge Tekeli
13 dakika önce
0 0
Mbappe’den Arda Güler’e Övgü Dolu Sözler

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid, Kazakistan temsilcisi Kairat’ı deplasmanda 5-0 mağlup ederek gruptaki iddiasını sürdürdü. İspanyol devinde hat-trick yapan Kylian Mbappe geceye damga vururken, milli futbolcu Arda Güler de performansıyla öne çıktı.

Madrid ekibinin gollerini Mbappe (3), Eduardo Camavinga ve Brahim Diaz kaydetti. Karşılaşmada etkili bir oyun sergileyen Arda Güler, Mbappe’nin üçüncü golünde yaptığı asistle tribünlerden alkış aldı.

“Arda Çok Yetenekli”

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fransız yıldız Mbappe, genç futbolcu Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Arda Güler ile aramızda harika bir ilişki var. Arda, genç ve çok yetenekli. İnanılmaz bir yetenek ve ona yardımcı olmalıyız. Bizimle olmasından dolayı mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

