Mbappe’den Arda Güler’e Övgü Dolu Sözler

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid, Kazakistan temsilcisi Kairat’ı deplasmanda 5-0 mağlup ederek gruptaki iddiasını sürdürdü. İspanyol devinde hat-trick yapan Kylian Mbappe geceye damga vururken, milli futbolcu Arda Güler de performansıyla öne çıktı.

Madrid ekibinin gollerini Mbappe (3), Eduardo Camavinga ve Brahim Diaz kaydetti. Karşılaşmada etkili bir oyun sergileyen Arda Güler, Mbappe’nin üçüncü golünde yaptığı asistle tribünlerden alkış aldı.

“Arda Çok Yetenekli”

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fransız yıldız Mbappe, genç futbolcu Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Arda Güler ile aramızda harika bir ilişki var. Arda, genç ve çok yetenekli. İnanılmaz bir yetenek ve ona yardımcı olmalıyız. Bizimle olmasından dolayı mutluyuz.” ifadelerini kullandı.