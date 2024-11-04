Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon oranını açıkladı. 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Kasım ve Aralık aylarının da açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon ortalmaası da ortaya çıkacak. Ancak 4 aylık veriler ile enflasyona yönelik detaylar büyük oranda netleşti.

3 aylık enflasyon farkı yüzde 8,92 olmuştu. 4 aylık fark ise yüzde 12,06’ya yükseldi. SSK ve Bağkur emeklileri için en az zam oranı yüzde 12,06 olarak belirlendi. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 7,99 oranında bir fark olacak.

İşte 4 Aylık Zamlara Göre SSK ve Bağkur Maaşları

Bağ-Kur (Esnaf) – 12.695 TL – 14.226,02 TL

Bağ-Kur (Tarım) – 10.089 TL – 11.305,73 TL

SSK (2000 öncesi) – 14.178 TL – 15.887,87 TL

SSK (2000 sonrası) – 8.789 TL – 9.848,95 TL

İşte 4 Aylık Memur Emekli Maaşları

Memurlara bakıldığında ise en düşük memur emekli maaşı 19 bine yaklaşacak. Memur emeklisi ve memur maaşlarında son tablo şöyle;