Milan Skriniar Gaziantep FK Karşılaşmasında Forma Giyecek mi?

Cezası biten Milan Skriniar, bu akşamki Gaziantep FK maçında Fenerbahçe’nin ilk 11’inde sahaya çıkabilir.
Özge Tekeli
6 gün önce
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanına konuk oluyor. Bu akşam saat 20.00’de Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi takımların eksik kadroları netleşti.

Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz Samsunspor deplasmanında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Milan Skriniar, cezalı olduğu karşılaşmayı tamamlamış durumda. Tecrübeli savunmacının Gaziantep FK maçında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez sakat oyuncusuz bir kadroyla sahaya çıkacak. Uzun süredir takımdan uzak kalan Mert Hakan Yandaş, Gaziantep deplasmanında forma giyebilecek. Sakatlığını atlatan Jhon Duran ise yedek kulübesinde yer alacak. Öte yandan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, kadro dışı olmaları nedeniyle karşılaşmada görev alamayacak.

Atilla Karaoğlan’ın yöneteceği karşılaşmada yardımcı hakemlik görevini Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen üstlenecek. Maç, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenecek.

