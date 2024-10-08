Türkiye’de Trendyol Süper Lig ve Avrupa Kupa maçlarına milli maç arası veriliyor. Futbolseverlerin lig heyecanına mola vermesine neden olan milli maçlarda Uluslar Ligi’nde yer alan A Milli Takım kritik 2 maça çıkacak. Lig maçlarını izlemek isteyenler ise bu aranın hemen sona ermesini istiyor. Peki, milli ara kaç gün sürecek? Milli ara ne zaman sona erecek? İşte milli arayla ilgili detaylar.

Milli Ara Kaç Gün Sürecek?

Milli ara 18 Ekim 2024 tarihinde sona erecek ve 8 gün sürecek. 10 Ekim tarihi itibariyle başlayacak maçlarda Türkiye’nin rakibi Karadağ olacak. Süper Lig maçları ise 19 Ekim tarihi itibariyle başlayacak. Lig maçlarını takiben Avrupa maçları da başlayacak ve takımlar zorlu ve sıkışık fikstürde sınav verecek. 19 Ekim’de Süper Lig’in açılış maçında ise Kayserispor, Gaziantep iel karşı karşıya gelecek.

Türkiye – Karadağ Maçı Ne Zaman?

Uluslar B Ligi Türkiye – Karadağ maçı 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 21.45’te oynanacak. Türkiye Karadağ maçını TV8 ve Exxen platformu canlı olarak yayınlayacak. Milli maçların hemen ardından başlyacak ligde karşılaşmalar ve program ise şöyle;