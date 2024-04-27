HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Spor »

Milli Hokeyciler, Avrupa Şampiyonası İçin Kampa Girdi

21 Yaş Altı Hokey Erkek Milli Takımı, temmuzda İspanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için Osmaniye'de kampa girdi.

Yayınlanma:
ABONE OL

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde kampa giren milli takım oyuncuları, günde çift idman yaparak şampiyona hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli Takım Başantrenörü Mahmut Yunus Cengiz, AA muhabirine, 8 ülkenin katılacağı şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Çalışmalarının yoğun geçtiğini anlatan Cengiz, “İlk kampımızı tamamlamak üzereyiz. Daha sonra 4 kamp daha yapacağız. Burada 26 sporcuyla kamp yapıyoruz. Bu sayıyı kamplarımız sonunda 18’e düşüreceğiz. Ardından 16-20 Temmuz’da İspanya’da yapılacak 21 Yaş Altı Hokey Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz.” diye konuştu.

İLGİLİ HABER Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisine Doğru
21 Yaş Altı Hokey Erkek Milli Takımı, temmuzda İspanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için Osmaniye'de kampa girdi.

Cengiz, 21 Yaş Altı takımın ilk kez Avrupa Şampiyonasına katılacağını belirterek, şöyle konuştu:

“Avrupa hokeyinde biz orta seviyelerdeyiz. Avrupa’da bulunan ülkeler, hokeyde 100 yıllık bir geçmişe sahip. Biz 20 yıllık bir geçmişe sahibiz. Buna rağmen 21 yaş altı kategorisinde en üst seviyedeyiz. A Milli Takım salon erkeklerde en üst seviyedeyiz. Daha yüksek hedefler için çalışıyoruz.”

Cengiz, hokeyde elde edilen başarıların, ülke genelindeki tesisleşme sayesinde artmaya devam edeceğini kaydetti.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Hokey

İlgili Haberler

Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisi Hazırlıklarını Sürdürdü

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final İlk Maçlarını Yönetecek Hakemler Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası’nda Yarı Final İkinci Maçlarının Programı Belli Oldu

Bilecik’te “Okul Sporları Yıldızlar Karma Halk Oyunları Grup Müsabakaları” Sona Erdi

Teksüt Bandırmaspor: 1 – Manisa FK: 1

Voleybol Maçının Ardından Baba ve Kızını Darbeden 7 Fanatik Yakalandı

Bilecik’te 8 Yıl 2 Ay Hapsi Kesinleşen Firari Hükümlü Yakalandı

Edirne’de 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne’de Nesli Tükenme Tehlikesindeki “Edirne Sümbülü”nü Koruma Çalışmaları Sürüyor

Edirne’de Evinde Hint Keneviri Yetiştiren Şüpheli Gözaltına Alındı

Alanya’da Tekneciler Arasında Çıkan Kavgada 6 Kişi Yaralandı

Terör Örgütü DEAŞ’a Yönelik “Bozdoğan-31” Operasyonlarında 38 Şüpheli Yakalandı