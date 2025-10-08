Muhammed Salah ve Galatasaray Transfer Görüşmeleri Resmen Başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın Liverpool’u 1-0 mağlup ettiği tarihi karşılaşmanın ardından futbol dünyasında büyük yankı uyandıran bir gelişme yaşandı. İngiliz ekibinin yıldızı Muhammed Salah, sarı-kırmızılı kulübe transfer olmak istediğini kulüp yönetimine iletti. İngiliz basınında yer alan iddialara göre Galatasaray ile Liverpool arasında ilk temaslar kuruldu.

RAMS Park’ta 51 bini aşkın taraftarın desteğiyle oynanan karşılaşma, sadece skoruyla değil, tribünlerdeki coşkusuyla da dikkat çekti. Maç sonrası Galatasaraylı futbolcularla kısa bir sohbet gerçekleştiren Salah’ın “Bu stat her maçta böyle mi doluyor?” diye sorduğu ve taraftarın tutkusundan çok etkilendiği öğrenildi.

Transfer Görüşmeleri Resmen Başladı

İngiliz medyasına yansıyan bilgilere göre Mısırlı yıldızın menajeri Galatasaraylı yöneticilerle temasa geçti. İlk görüşmelerin olumlu geçtiği, tarafların ara transfer döneminde süreci hızlandırmak istediği aktarıldı. Galatasaray yönetimi, bu transferi “tarihi bir adım” olarak değerlendiriyor ve şartların uygun hale gelmesi durumunda transferi kış döneminde sonuçlandırmayı planlıyor.

Galatasaray cephesinden edinilen bilgilere göre anlaşmanın ara transfer döneminde tamamlanamaması halinde yaz transfer döneminde Salah için yeniden masaya oturulacak. Sarı-kırmızılı ekip, yıldız oyuncuyu uzun vadeli bir projede değerlendirmek istiyor.

Taraftar Coşkusu Dünyada Gündem Oldu

Galatasaray tribünlerinin Liverpool karşısındaki etkileyici performansı dünya basınında geniş yer buldu. Özellikle sosyal medyada, “RAMS Park’ta cehennem yeniden alevlendi.” yorumları dikkat çekti. Bu atmosferin, Salah’ın kararında önemli bir etken olduğu belirtiliyor.

Galatasaray yönetiminin önümüzdeki haftalarda Liverpool ile yeniden bir araya gelmesi ve transfer sürecinin resmiyet kazanması bekleniyor. Eğer görüşmeler olumlu sonuçlanırsa, Muhammed Salah sarı-kırmızılı formayı giyen en büyük yıldızlardan biri olarak tarihe geçebilir.