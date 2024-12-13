1. lige çıkmak için mücadelenin verildiği 2. Lig’de bu hafta oynanacak müsabakalar için beklenen açıklama geldi. Beyaz grup ve kırmızı grup olarak iki grup halinde oynanan maçlarda hafta yarın başlayacak. Cumartesi ve Pazar günü oynanacak maçlar ile yeni hafta tamamlanacak. Peki, Nesine 2. Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte kırmızı ve beyaz grupta oynanacak karşılaşmalar.

İşte Nesine 2. Lig’de Bu Haftanın Maçları

Beyaz Grup

Yarın:

14.00 İskenderunspor-GMG Kastamonuspor (Kırıkhan İlçe)

14.00 Altınordu-Sarıyer (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

14.00 Altay-E Koleji Isparta 32 Spor (Alsancak Mustafa Denizli)

15 Aralık Pazar:

14.00 1461 Trabzon FK-İnegölspor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Batman Petrolspor-Kırklarelispor (Batman)

14.00 Beykoz Anadoluspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

14.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Afyonspor (Tarsus İlçe)

14.00 Karaköprü Belediyespor-Kepezspor (Faruk Çelik)

14.00 Fethiyespor-Anagold 24Erzincanspor (Fethiye İlçe)

Kırmızı Grup

Yarın:

14.00 Menemen FK-Karacabey Belediyespor (Menemen İlçe)

15 Aralık Pazar:

14.00 Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyesi Futbol SK-Serik Belediyespor (Bolluca)

14.00 Çimentaş Elazığspor-Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri (Elazığ Atatürk)

14.00 Giresunspor-Belediye Derincespor (Çotanak Spor Kompleksi)

14.00 Nazillispor-Karaman FK (Nazilli İlçe)

14.00 Ankara Demirspor-Somaspor (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Diyarbekirspor (Erbaa Yeni İlçe)

14.00 Motolux 68 Aksarayspor-Bucaspor (Dağılgan)

14.00 Artı Değer Vanspor FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol (Van Atatürk)