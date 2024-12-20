Beyaz ve Kırmızı Grup’ta maçların oynandığı Nesine 2. Lig’de haftanın programı belli oldu. Yeni hafta itibariyle maçlar Pazar günü oynanacak.

İşte Nesine 2. Lig’de Haftanın Maçları

Beyaz Grup

22 Aralık Pazar:

14.00 Sarıyer-İskenderunspor (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 E Koleji Isparta 32 Spor-Karaköprü Belediyespor (Isparta Atatürk)

14.00 Afyonspor-Altınordu (Zafer)

14.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Fethiyespor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Batman Petrolspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

14.00 Kırklarelispor-Altay (Kırklareli Atatürk)

14.00 Kepezspor-1461 Trabzon (Kepez Hasan Doğan)

14.00 İnegölspor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (İnegöl İlçe)

14.00 GMG Kastamonuspor-Beykoz Anadoluspor (Gazi)

Kırmızı Grup

22 Aralık Pazar:

14.00 Somaspor-Giresunspor (Soma Atatürk)

14.00 Karacabey Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Diyarbekirspor-Ankara Demirspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

14.00 Karaman FK-Artı Değer Vanspor FK (Yeni Karaman)

14.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Çimentaş Elazığspor (Mersin)

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri-Menemen FK (Maltepe Hasan Polat)

14.00 Bucaspor 1928-Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyesi FSK (Yeni Buca)

14.00 Serik Belediyespor-Merkür Jet Erbaaspor (Serik İsmail Oğan)

14.00 Belediye Derincespor-Nazillispor (Belediye Derincespor Doğal Çim)