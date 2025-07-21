Okan Buruk, Osimhen ve Diğer Transferler Hakkında Konuştu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında basın mensuplarına yaptığı açıklamada Victor Osimhen transferine dair son durumu değerlendirdi. Buruk, Nijeryalı golcü için yürütülen görüşmelerin kulüp bütçesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Transfer sürecinde sona yaklaştıklarını dile getiren Buruk, “Osimhen için girişimlerimiz iyi ilerliyor. Napoli ile yapılan görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor. Kısa bir süre içinde sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu transfer tamamlandığında diğer planlarımızı da devreye sokacağız” ifadelerini kullandı.

Kaleci transferi konusunda da açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, mevcut kadroda Günay Güvenç ve Jankat Yılmaz’ın performansından memnun olduğunu ancak kaleye bir ismin daha katılması gerektiğini söyledi.

Kadrodaki yabancı oyuncu sayısına dikkat çeken Buruk, ayrılıklar yaşanabileceğine işaret etti. “Genç oyuncularımızla birlikte oldukça geniş bir kadromuz var. Ligin başlamasına kadar vaktimiz var ancak 2 Eylül’de UEFA listemizi teslim edeceğiz. Bu nedenle bazı oyuncularla yollarımızı ayırmamız gerekebilir. Ayrıca transfer bütçesi için oyuncu satışı yapmamız şart.” şeklinde konuştu.