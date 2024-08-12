Türkiye’nin 110 sporcu ile katıldığı 2024 Paris Yaz Olimpiyatları’nda altın madalya alınamadı. Olimpiyatlar madalya sıralamasında ilk sırada ABD yer alırken Türkiye gerilerde kaldı. Türkiye sporcuları altın madalya kazanamazken 3 gümüş, 5 bronz madalya ile olimpiyatlarda toplam 8 madalya alındı.
İşte 2024 Paris Olimpiyatlar Madalya Sıralaması
İşte katılım sağlayan tüm ülkelerin madalya performansları
|Sıra
|Takım
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1
|ABD
|40
|44
|42
|126
|2
|Çin
|40
|27
|24
|91
|3
|Japonya
|20
|12
|13
|45
|4
|Avustralya
|18
|19
|16
|53
|5
|Fransa
|16
|26
|22
|64
|6
|Hollanda
|15
|7
|12
|34
|7
|Büyük Britanya
|14
|22
|29
|65
|8
|Güney Kore
|13
|9
|10
|32
|9
|İtalya
|12
|13
|15
|40
|10
|Almanya
|12
|13
|8
|33
|11
|Yeni Zelanda
|10
|7
|3
|20
|12
|Kanada
|9
|7
|11
|27
|13
|Özbekistan
|8
|2
|3
|13
|14
|Macaristan
|6
|7
|6
|19
|15
|İspanya
|5
|4
|9
|18
|16
|İsveç
|4
|4
|3
|11
|17
|Kenya
|4
|2
|5
|11
|18
|Norveç
|4
|1
|3
|8
|19
|İrlanda
|4
|0
|3
|7
|20
|Brezilya
|3
|7
|10
|20
|21
|İran
|3
|6
|3
|12
|22
|Ukrayna
|3
|5
|4
|12
|23
|Romanya
|3
|4
|2
|9
|24
|Gürcistan
|3
|3
|1
|7
|25
|Belçika
|3
|1
|6
|10
|26
|Bulgaristan
|3
|1
|3
|7
|27
|Sırbistan
|3
|1
|1
|5
|28
|Çekya
|3
|0
|2
|5
|29
|Danimarka
|2
|2
|5
|9
|30
|Azerbaycan
|2
|2
|3
|7
|30
|Hırvatistan
|2
|2
|3
|7
|32
|Küba
|2
|1
|6
|9
|33
|Bahreyn
|2
|1
|1
|4
|34
|Slovenya
|2
|1
|0
|3
|35
|Tayvan
|2
|0
|5
|7
|36
|Avusturya
|2
|0
|3
|5
|37
|Hong Kong, Çin
|2
|0
|2
|4
|37
|Filipinler
|2
|0
|2
|4
|39
|Cezayir
|2
|0
|1
|3
|39
|Endonezya
|2
|0
|1
|3
|41
|İsrail
|1
|5
|1
|7
|42
|Polonya
|1
|4
|5
|10
|43
|Kazakistan
|1
|3
|3
|7
|44
|Jamaika
|1
|3
|2
|6
|44
|Güney Afrika
|1
|3
|2
|6
|44
|Tayland
|1
|3
|2
|6
|47
|Etiyopya
|1
|3
|0
|4
|48
|İsviçre
|1
|2
|5
|8
|49
|Ekvator
|1
|2
|2
|5
|50
|Portekiz
|1
|2
|1
|4
|51
|Yunanistan
|1
|1
|6
|8
|52
|Arjantin
|1
|1
|1
|3
|52
|Mısır
|1
|1
|1
|3
|52
|Tunus
|1
|1
|1
|3
|55
|Botsvana
|1
|1
|0
|2
|55
|Şili
|1
|1
|0
|2
|55
|Saint Lucia
|1
|1
|0
|2
|55
|Uganda
|1
|1
|0
|2
|59
|Dominik Cumhuriyeti
|1
|0
|2
|3
|60
|Guatemala
|1
|0
|1
|2
|60
|Fas
|1
|0
|1
|2
|62
|Dominika
|1
|0
|0
|1
|62
|Pakistan
|1
|0
|0
|1
|64
|Türkiye
|0
|3
|5
|8
|65
|Meksika
|0
|3
|2
|5
|66
|Ermenistan
|0
|3
|1
|4
|66
|Kolombiya
|0
|3
|1
|4
|68
|Kırgızistan
|0
|2
|4
|6
|68
|Kuzey Kore
|0
|2
|4
|6
|70
|Litvanya
|0
|2
|2
|4
|71
|Hindistan
|0
|1
|5
|6
|72
|Moldova Cumhuriyeti
|0
|1
|3
|4
|73
|Kosova
|0
|1
|1
|2
|74
|Kıbrıs Cumhuriyeti
|0
|1
|0
|1
|74
|Fiji
|0
|1
|0
|1
|74
|Ürdün
|0
|1
|0
|1
|74
|Moğolistan
|0
|1
|0
|1
|74
|Panama
|0
|1
|0
|1
|79
|Tacikistan
|0
|0
|3
|3
|80
|Arnavutluk
|0
|0
|2
|2
|80
|Grenada
|0
|0
|2
|2
|80
|Malezya
|0
|0
|2
|2
|80
|Porto Riko
|0
|0
|2
|2
|84
|Fildişi Sahili
|0
|0
|1
|1
|84
|Yeşil Burun Adaları
|0
|0
|1
|1
|84
|Mülteci Sporcular Takımı
|0
|0
|1
|1
|84
|Peru
|0
|0
|1
|1
|84
|Katar
|0
|0
|1
|1
|84
|Singapur
|0
|0
|1
|1
|84
|Slovakya
|0
|0
|1
|1
|84
|Zambiya
|0
|0
|1
|1