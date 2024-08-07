2024 Paris Olimpiyat Oyunları farklı anlara da sahne alıyor. Yarışlarda yaşadığı şanssızlık sonrasında tüm dünyada gündem olan Anthony Ammirati, Türkiye’de de konuşulmaya başlandı. O anları izlemeyenler ise durumun ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Peki Anthony Ammirati olayı nedir? Anthony Ammirati neden elendi? İşte merak edilenler…

Anthony Ammirati Neden Elendi?

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda cinsel organının çıtaya çarpması sonucu elendi. Sırıkla atlama dalında yarışan sporcu, Fransız atlet. Yarışmalarda iyi bir performans sergileyen Anthony Ammirati son performansında yaşadığı bu olay nedeniyle tüm dünyanın gündeminde yer aldı.

İşte Anthony Ammirati’nin elendiği o an;

Ammirati İçin 2024 Olimpiyatları Unutulmayacak!

Ammirati 2024 Yaz Olimpiyatları’nda favorilerden birisiydi. Ancak yarışma sırasında yaşadığı bir talihsizlik nedeniyle finale yükselemedi. Yarışma esnasında, hedef yüksekliğini aşamayarak çubuğa çarptı ve bu olay sosyal medyada viral oldu. Bu durum, Ammirati’nin olimpiyat hayallerini suya düşürdü ve birçok mizahi yorum ve meme oluşturulmasına neden oldu. Bu nedenle Ammirati’nin hayatı için 2024 olimpiyatları unutulmayacak.